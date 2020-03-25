Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da...

Bu bir ilandır



Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç, Botsvana gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor.



İşte o maçlar...



Saturn Ramenskoye 4: 2 Sakhalin



Gilport Lions 1: 3 Morupule Wanderers



Angelholms FF 1: 2 BK Astrio



Almhults IF 2: 1 Lonsboda GoIF



Tomelilla IF 3: 4 Lunds BK U19



IFK Stocksund 1: 2 Karlbergs BK



İşte kazanan kupon...