Son Dakika › Spor › Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da... - Son Dakika Spor
Sistemli iddaa kuponu yaptı, 2 bin 321 TL kazandı! Misli.com'da...
6 saat önce
Bu bir ilandırDünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç, Botsvana gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor.
Bu bir ilandır
Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç, Botsvana gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor.
İşte o maçlar...
Saturn Ramenskoye 4: 2 Sakhalin
Gilport Lions 1: 3 Morupule Wanderers
Angelholms FF 1: 2 BK Astrio
Almhults IF 2: 1 Lonsboda GoIF
Tomelilla IF 3: 4 Lunds BK U19
IFK Stocksund 1: 2 Karlbergs BK
İşte kazanan kupon...
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:15
Son Dakika Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı