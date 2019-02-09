Son Dakika Haberleri: Sisten Dolayı Tırlar Çarpıştı, Muz Kutuları Yola Saçıldı

Sisten Dolayı Tırlar Çarpıştı, Muz Kutuları Yola Saçıldı

33 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun sisten dolayı 2 tırın çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sisten Dolayı Tırlar Çarpıştı, Muz Kutuları Yola Saçıldı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun sisten dolayı 2 tırın çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada muz kutuları yola saçıldı.

Kaza, Çaldıran- Doğubayazıt kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KC 602 plakalı tır, Mersin'den yüklediği muzları İran'a götürürken Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Naci Ü. yönetimindeki 33 CVC 22 plakalı tıra çarptı. Kazada Naci Ü. yaralanırken tırdaki muzlar ise yola savruldu.

Kaza sonrası bölgeye gelen Çaldıran Belediye İtfaiye ekipleri, karayolları ekipleri ile diğer tır sürücüleri, Naci Ü.'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası, jandarma olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir alırken, yola saçılan muz kutuları da başka bir tıra yüklenmeye başlandı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:28 Kaynak: İHA

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