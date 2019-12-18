Sisten kaybolan erzurum'un drone görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sisten kaybolan erzurum'un drone görüntüsü - Son Dakika

Sisten kaybolan erzurum'un drone görüntüsü

7 saat önce

Sisten kaybolan Erzurum'un drone görüntüsüErzurum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sisten kaybolan Erzurum'un drone görüntüsü

Erzurum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Drone ile görüntülenen sisten kaybolan Erzurum, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Erzurum'da havanın ısınmasıyla birlikte yoğun sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle kentin bazı bölgeleri görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü Erzurum'da sürücüler trafikte sis farlarıyla ilerleyebildi. Yoğun bir sis bulutu altında kalan Erzurum, drone kamerasıyla görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, sisten kaybolan Erzurum'un halini yansıttı. Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dün 13.00'te başlayan yoğun sisin etkisinin bugün devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın Erzurum'la birlikte Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da da etkili olacağını belirtti. Yetkililer, sisli havanın önümüzdeki hafta Salı gününe kadar etkili olacağını kaydetti.

Sisten kaybolan erzurum'un drone görüntüsü

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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