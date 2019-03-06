Son Dakika Haberleri: Sit Alanına Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

Sit Alanına Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

1 saat önce

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 1. derece sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Sit Alanına Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı, System.String[]
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 1. derece sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yazıhan'da 1. derece sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınmasının ekipler harekete geçti.

Söz konusu bölgede yapılan araştırma ve inceleme sonucu kazı alanında 4 şüpheli şahıs 2 adet kürek ve 2 adet kazma ile suçüstü yakalandı. Adli makamların talimatıyla olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Yazıhan, Malatya, Güncel
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