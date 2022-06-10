Edinilen bilgiye göre, Kızıllı Mahallesi'nde Kaşıkçı mevkii sit alanından gelen demir seslerinin fark edilmesi üzerine Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet dedektör cihazı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika

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