Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı

10.06.2022 10:55
Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sit alanından gelen demir seslerini üzerine yapılan aramada 1 adet dedektör cihazı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sit alanından gelen demir seslerini üzerine yapılan aramada 1 adet dedektör cihazı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıllı Mahallesi'nde Kaşıkçı mevkii sit alanından gelen demir seslerinin fark edilmesi üzerine Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet dedektör cihazı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan K.D., P.S. ve V.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. - ANTALYA

Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı
Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı
Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika
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