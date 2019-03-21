Sit Alanında Define Arayan 5 Şüpheliye Gözaltı
1 saat önce
KONYA'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
KONYA'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Meram
ilçesi Botsa Mahallesi'nde dün devriye görevi yaparken, 3'üncü derece sit alanı olan Örenyeri Mevkii Bediroğlu Tepesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti. Baskın düzenleyen ekipler, S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.'yi (43) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan hilti, jeneratör, elektrik kablosu ve kazı sırasında kullanılan bazı malzemelere el konuldu. 5 kişi, Cumhuriyet Savcısı
'nın talimatı üzerine ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- Konya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:06 Kaynak: DHA
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı
Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu
Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var