Son Dakika Haberleri: Sit Alanında Define Arayan 5 Şüpheliye Gözaltı

Sit Alanında Define Arayan 5 Şüpheliye Gözaltı

1 saat önce

KONYA'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Sit Alanında Define Arayan 5 Şüpheliye Gözaltı, System.String[]
KONYA'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Meram ilçesi Botsa Mahallesi'nde dün devriye görevi yaparken, 3'üncü derece sit alanı olan Örenyeri Mevkii Bediroğlu Tepesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti. Baskın düzenleyen ekipler, S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.'yi (43) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan hilti, jeneratör, elektrik kablosu ve kazı sırasında kullanılan bazı malzemelere el konuldu. 5 kişi, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:06 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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