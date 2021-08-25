Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 1. derece Arkeolojik Sit Alanı'nda iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması' kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Çifteler'e bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekiplerince kaçak kazı yapılacağı öğrenilen Ilıcabaşı Mahallesi Erbab Arkası mevkii takibe alındı. Gece saatlerinde C.D., A.K. ve M.B. isimli üç şüpheli şahıs iş makinesi ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıslar tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Erbab Arkası mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla 3 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğunda çukur kazıldığı öğrenildi. Fakat şüphelilerin her hangi bir tarihi eserin bulamadığı tespit dildi.

Çifteler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile olayda kullanılan iş makinesi ve iş makinesini taşıyan kamyon muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR