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Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
6 saat önce
Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:32 Kaynak: AA
Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içersinde paletli kepçeyle kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli paletli kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alındı, iş makinesine de el konuldu.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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