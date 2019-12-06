Son Dakika Haberleri: Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika Güncel Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika

Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

6 saat önce

Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar, System.String[]

Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içersinde paletli kepçeyle kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli paletli kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı, iş makinesine de el konuldu.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Türkiye'den sert tepki: Gerçek yüzünü göstermiştir
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]