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Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

07.01.2022 12:18
Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

MERSİN'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinin Kerimler Mahallesi'nde 1'inci derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin tarihi eser kazısı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma, kazı malzemelerine el koyarken şüpheliler ise sorguya alındı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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