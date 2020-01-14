Sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

7 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitişik Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, sit alanındaki tarihi mezarlarda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:59 Kaynak: AA
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