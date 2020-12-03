Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika

Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

03.12.2020 09:52
Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü, System.String[]

AMASYA'da jandarma ekipleri 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

AMASYA'da jandarma ekipleri 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Doğantepe köyü Üçtepeler mevkisindeki 1'inci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda E.G., S.Ş., R.A., M.Ö., H.İ. ve H.O. suçüstü yakalandı. 6 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 1 yer altı görüntüleme cihazı, kürek, kazma, balyoz ve manivela demirine el koydu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı, Operasyon, Doğantepe, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika


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