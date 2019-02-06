Sit Alanında Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde, 1. derecede arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 7 zanlı yakalandı.
Afyonkarahisar
'ın Sinanpaşa
ilçesine bağlı Kayadibi köyünde, 1. derecede arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 7 zanlı yakalandı. Jandarma
ekipleri, Kayadibi köyündeki 1. derecede arkeolojik sit alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, sit alanında izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlılarla birlikte 1 jeneratör, 2 hilti ile kazma, kürek, balyoz ve kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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