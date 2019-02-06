Son Dakika Haberleri: Sit Alanında Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Sit Alanında Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde, 1. derecede arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 7 zanlı yakalandı.

Sit Alanında Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde, 1. derecede arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 7 zanlı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kayadibi köyündeki 1. derecede arkeolojik sit alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, sit alanında izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlılarla birlikte 1 jeneratör, 2 hilti ile kazma, kürek, balyoz ve kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Jandarma, Sinanpaşa, Afyon, Güncel
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