Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika
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Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar

24 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir yaptıkları istihbarat çalışması sonrası, Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkii 1'inci Derece Sit Alanı içerisinde kazı yapan Y.Ö. (30), T.Y. (38) ve M.H.K. (40) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve alanda yapılan kontrollerde; 1 adet jeneratör, 1 adet matkap, 1 adet levye, 1 adet balyoz, 1 adet su tahliye cihazı, 2 adet el feneri, 1 adet çekiç, 1 adet kerpeten, 1 adet boru anahtarı, 1 adet 10 metrelik üçlü uzatma kablosu, 1 adet 30 metrelik jeneratör kablosu ve 1 adet kablo makarası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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