Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Son Dakika

Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

OSMANİYE'de, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

OSMANİYE'de, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş.Ç., O.D. ve C.D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.Çevrede yapılan aramada ise 1 jeneratör, 50 metre ara kablosu ve 35 kazı malzemesi ele geçirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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