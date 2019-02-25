Sit Alanında Kaçak Kazıya 4 Gözaltı
57 dakika önce
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
MANİSA'nın Salihli
ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Salihli İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, pazar günü, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sart Mahallesi Gymnasium Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında M.A., M.A., R.A. ve A.A.'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı malzemelerine el koyulurken, 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:56 Kaynak: DHA
Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi
Bölgesel Liglerde Birçok Maç Yöneten Genç Hakem Özge Kanbay, Kansere Yenik Düştü!
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi