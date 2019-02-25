Son Dakika Haberleri: Sit Alanında Kaçak Kazıya 4 Gözaltı

Sit Alanında Kaçak Kazıya 4 Gözaltı

57 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sit Alanında Kaçak Kazıya 4 Gözaltı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar günü, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sart Mahallesi Gymnasium Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında M.A., M.A., R.A. ve A.A.'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı malzemelerine el koyulurken, 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:56 Kaynak: DHA

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