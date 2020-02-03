Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı - Son Dakika

Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı

7 saat önce

Isparta'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen antik kent içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı, System.String[]

Isparta'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen antik kent içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda, merkez ilçeye bağlı Güneyce köyündeki Kapıkaya 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı antik kent bölgesi içinde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi.


Elde edilen bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgede düzenledikleri operasyonda D.İ. (36), S.Ç. (39), Ç.E. (44), E.B. (42) ve T.S.'yi (46) kıskıvrak yakaladı. Ekipler, şahıslarla birlikte ele geçirdiği 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet manivela demiri, 1 adet el feneri, 1 adet sırt çantası, 5 cep telefonu ve 2 çift eldivene de el koydu. Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Jandarma, Güneyce, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Berkin elvan davasında yeni ek bilirkişi raporu
Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sit alanında kaçak kazıya jandarma baskını: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]