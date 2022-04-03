Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika
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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

03.04.2022 17:11
Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de define bulma amacıyla birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de define bulma amacıyla birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Mahmudiye ilçesine bağlı Topkaya Mahallesi Aşakayalar mevkiindeki sit alanında define bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Hasan Sevran tümülüsü içerisinde yapılan kontrollerde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin 2 metre derinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde çukur kazdıkları tespit edilirken, yanlarında kaçak kazıda kullanılan dedektör, jeneratör, 2 adet hilti, matkap, 5 litre benzin, 2 adet demir keski ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika
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