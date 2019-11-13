Son Dakika Haberleri: Sit alanında kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Sit alanında kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sit alanında kazı yapanlar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Manyas'ın kırsal Eşen Mahallesinde kaçak kazı yapan altı şüpheli suçüstü yakalandı.

Sit alanında kazı yapanlar suçüstü yakalandı, System.String[]

Manyas'ın kırsal Eşen Mahallesinde kaçak kazı yapan altı şüpheli suçüstü yakalandı.

Eşen Mahallesinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adı geçen yere giderek altı şüpheliyi yakaladı.

Sit alanında yapılan kontrollerde G.A, (36) A.S, (55) O.P, (61) A.A. (42) ve V.Ş'nin (34) sit alanı içerisinde, gözcülük yaptığı sonradan tespit edilen S.D'nin ise 35 KG 4792 plakalı kamyonetin içerisinde yakalandığı belirtildi.

Bandırma Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte yapılan araştırma da kazıda kullanılan kürek, kazma, hilti, iki adet uzatma kablosu, balyoz, beş adet elektrikli fünyeye el konulurken şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Manyas, Eşen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sit alanında kazı yapanlar suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]