"Sit alanlarının turizm ve yerleşime açıldığı" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sit alanlarının turizm ve yerleşime açıldığı' iddiası - Son Dakika

"Sit alanlarının turizm ve yerleşime açıldığı" iddiası

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, korunan alanlara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sit alanlarının "turizm ve yerleşime açıldığı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, korunan alanlara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sit alanlarının "turizm ve yerleşime açıldığı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve yerel ve basında çıkan bazı haberlerde "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"te yapılan değişiklikle sit alanlarının turizm ve yerleşime açıldığı iddialarının yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu yönetmeliğin 19 Temmuz 2012'den beri, yaklaşık 8 yıldır yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, yapılan yönetmelik değişikliği ile sit alanları için daha korumacı ve katı kurallar getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan düzenlemenin iddia edilenin aksine doğal sit alanlarından olan "nitelikli doğal koruma alanları"nda turizm kaynaklı insan yoğunluğunun artmasına sebep olacak bungalovların yapılmasına izin verilmemesine ilişkin olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyamızın ve ülkemizin bugünlerde koronavirüs ile verdiği mücadelede bu tür bilgi dışı ve yanıltıcı haberler Bakanlığımıza yapılan büyük bir haksızlıktır. Yönetmelikte, uygulamada karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak adına değişiklik yapılmıştır. Değiştirilen maddeler arasında doğal sit alanlarında yapılacak faaliyetlere ilişkin düzenlemeler, tabiat varlıklarından olan anıt ağaçların tespitine yönelik düzenlemelere ilişkin daha katı ve daha korumacı hükümler yer almaktadır.

Düzenlemeye göre doğal sit alanlarından nitelikli doğal koruma alanlarında turizm kaynaklı insan yoğunluğunun artmasına sebep olacak bungalovların yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu alanlarda hiçbir şekilde beton malzeme, asfalt gibi doğal dokuya zarar verecek malzemeler kullanılmaksızın sadece günübirlik faaliyetlere izin verilebilecektir. Bu sayede nitelikli doğal koruma alanlarının koruma zırhı bir kat daha artırılmış oldu."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:14 Kaynak: AA

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