Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular - Son Dakika
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Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular

12.10.2022 16:00
Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, aracına binmek için evden çıkan İ.S. (69), site bahçesinde 2 saat bekleyen 2 husumetlisinin silahlı saldırısında yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, aracına binmek için evden çıkan İ.S. (69), site bahçesinde 2 saat bekleyen 2 husumetlisinin silahlı saldırısında yaralandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Diclekent Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 1'i etrafı gözleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, husumetli oldukları İ.S.'nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24'te gelerek beklemeye başladı. Saat 10.39'da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.'yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S.'yi bacağından vurdu. Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular - Son Dakika
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