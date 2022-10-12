Diyarbakır Kayapınar'da, biri etrafı gözleyen kimliği belirsiz iki şüpheli, husumetli oldukları İ.S.'nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24'te gelerek beklemeye başladı. Saat 10.39'da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.'yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı.

Sokak sanatçısının yüzünde şişe kırdılar! 'Biz sana mı vurduk?' diye sordular

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

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