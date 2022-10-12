Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular

12.10.2022 16:17

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde evinden çıkıp aracına yönelen İ.S., husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından vurulan İ.S., ilk müdahaleden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anının görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır Kayapınar'da, biri etrafı gözleyen kimliği belirsiz iki şüpheli, husumetli oldukları İ.S.'nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24'te gelerek beklemeye başladı. Saat 10.39'da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.'yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı.

İki saat evini gözledikleri adamı tabancayla vurdular

TABANCA TUTUKLUK YAPTI, İKİNCİ DENEMEDE VURDU

Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S.'yi bacağından vurdu. Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

İki saat evini gözledikleri adamı tabancayla vurdular
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Kaynak: DHA

Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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