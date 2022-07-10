Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir sitenin, kış bahçesi olarak kullanılan kısmında meydana geldi. Mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı - Son Dakika

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