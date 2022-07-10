Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı - Son Dakika
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Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı

10.07.2022 15:09
Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı

Kocaeli'de kış bahçesi olarak kullanılan ahşap yapının mutfak kısmında yangın çıktı.

Kocaeli'de kış bahçesi olarak kullanılan ahşap yapının mutfak kısmında yangın çıktı. Yapı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir sitenin, kış bahçesi olarak kullanılan kısmında meydana geldi. Mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı - Son Dakika
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