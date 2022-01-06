SİTE BAHÇESİNDEN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

MERSİN'de, sitenin bahçesindeki 2'si elektrikli 4 bisikletin çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince 2 şüpheli, görüntülerden belirlenip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlıklarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.B.F. ve C.D.Ş.'yi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldıkları 2 bisiklet ve 2 elektrikli bisiklet de sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.