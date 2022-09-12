Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Aydın Balıbay'a ait park halindeki 02 BB 299 plakalı motosiklet çalındı. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan Balıbay, polise haber verdi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı site güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİTE BAHÇESİNDEN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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