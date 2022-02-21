Site bekçisi hamalı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, site bekçisinin hamalı kurşun yağmuruna tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Oduncular Pazarı Sitesinde, 20 yıllık hamal Mehmet Genç (36) sabah saatlerinde işe gitti. İddiaya göre, sitenin içerisine girmek isteyen hamal, burada site bekçisi tarafından engellendi. Tartışma sonrası çıkan kavgada silahına sarılan O.F., hamalı kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Mehmet Genç, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Genç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası site bekçisi O.F. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı/ İHA)