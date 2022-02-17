SİTE ÇATISINDA BORU ANAHTARLI 'SENET' EYLEMİ - Son Dakika

ANTALYA'da bir sitenin doğal gaz bağlantısını yapan firmanın sahibi Engin T. (42), işini bitirdiği halde 350 bin liralık senedin inşaat şirketi tarafından icraya konulduğu iddiasıyla 9 katlı apartmanın çatısında boru anahtarıyla eylem yaptı.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında 9 katlı sitenin çatısında, elinde boru anahtarı ile aşağı bakan kişiyi görenler polisi aradı. Gelen ekipler, isminin Engin T. olduğunu söyleyen kişiyi indirmek için çatışa çıktı. Binanın doğal gaz bağlantısını yapan firmanın sahibi olduğunu belirten Engin T., işini bitirdiği halde inşaat firması tarafından 350 bin liralık senedin icraya konulduğunu ifade ederek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri apartmanın altında branda açarken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Engin T., ısrarla olay yerine inşaat firması yetkililerinin gelmesini istedi. 4 saatin sonunda müteahhidin gelmesiyle birlikte Engin T., eylemine son verdi. Binadan indirilen Engin T., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.