Site havuzuna haşema ile alınmama davası... Genç kızın avukatlarından açıklama

ÜSKÜDAR'da 21 temmuz 2018 tarihinde lüks bir sitenin havuzuna haşema ile girmek isteyen F.İ.'nin, site sakinleri ve yönetimi tarafından engellendiği iddiası üzerine sanıklar hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan dava açıldı. F.İ.'nin avukatlarından Ferah Yıldız, " Pazartesi günü mahkemede sanıklar gizli inkar ve ikrarla suç konusu suçu kabul ettiklerini belirtmişlerdir " dedi.

Üsküdar'daki bir sitede, haşema ile havuza girmesinin engellendiği iddiasıyla dava açan mağdur F.İ'nin avukatlarından Ferah Yıldız, olay gününe ilişkin şunları anlattı:

"Olay Üsküdar Acıbadem ilçesinde bulunan ünlü bir sitede üç ayrı havuzda genç bir kızın havuza haşema ile girmesi isteği ile başlıyor. Müvekkil müşteki daha önceden site içerisinde, duvarlara asılı olan 'Haşema ile girilmesi yasaktır" ibarelerine rağmen, sabah erken saatlerde havuza girmek istiyor. Babasıyla havuza inerek beraber yüzmeye başlıyor. Daha sonra şikayet olduğu haberi gelince, güvenlik görevlileri ve site yönetimi bu genç kızımıza baskı yaparak haşema ile girilmeyeceğini, mayo ile girileceğini dikte ederek havuzdan çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun üzerine müvekkilimin babası sinirleniyor ve müdahale ediyor. O sırada tansiyonu yükselerek, felç geçiriyor. "

" HAŞEMA BİR HAVUZ GİYSİSİDİR "

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetleri üzerine şüpheliler hakkında açılan davada " İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme " suçundan ayrı ayrı iddianamenin hazırlandığını söyleyen avukat Ferah Yıldız, " Pazartesi günü olan mahkemede sanıklar, gizli inkar ve ikrarla suç konusu suçu kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Site yönetim kurulu başkanı, 'Site yaşam kuralları rehberi' adı altında bu şekilde havuza girilmeyeceğini söylüyor. Aslında böyle bir giysinin kullanılmayacağına dair kural yok. Sonuçta haşema da bir havuz giysisidir. Burada bizim özellikle dikkat etmemiz gereken husus, genç bir kıza müdahale edilmesi" şeklinde konuştu.

" HAŞEMA İLE HAVUZA GİRMEN GÖZ ZEVKİMİ BOZUYOR, GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI"

F.İ.'nin diğer avukatı Ayşe Ergül ise Pazartesi günü olaya ilişkin yargılamanın başladığını belirterek, şöyle konuştu:

" Pazartesi günü site yönetim kurulu başkanı, site sakini ve site güvenlik görevlilerinin yargılandığı duruşmaya katıldık. Sanıkların savunmaları alındı. Bu savunmalar tamamen iddianameyi destekler nitelikte. Olay günü müvekkilimiz mağdur genç kız, haşemasıyla havuza giriyor. Daha sonra güvenlik görevlileri geliyor. Kendisine, şikayet üzerine havuzdan çıkmasını istiyorlar. Bir site sakini gelip müvekkilimize adeta saldırıyor. Müvekkilimize, 'Senin burada haşema ile girmen benim göz zevkimi bozuyor. Haşema ile havuza giremezsin. Bu tamamen görgü kurallarına aykırı"' şeklinde beyanlarda bulunuyor. Müvekkilimiz ise, 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz bana müdahale edemezsiniz, ben havuza istediğim şekilde girerim" diyor. Buna cevaben, 'Bu site devletten bağımsızdır, burası ayrı bir sitedir, burada site kuralları geçerlidir" diyor karşı taraf. Maalesef birileri koloniler kurarak burada kendi birtakım yasaklarını uygulamaya çalışıyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hukuk ve adaletin tesis edilmesi için sonuna kadar bu sürecin takipçisi olacağız. "

" BAŞÖRTÜLÜ BAŞÖRTÜSÜZ DİYE AYIRMADAN BÖYLE BİR SALDIRIYA DUYARLI DAVRANMAMIZ LAZIM "

Avukat Ferah Yıldız, " Son zamanlarda toplumdaki dini değerlere yönelik birtakım saldırılara şahit oluyoruz. Sadece bu yıl yaşanan birkaç örnek gerek Karaköy'de bir öğretmene karşı, genç başörtülü kızlara saldırılar, hatta darpa kadar giden birçok olaya şahit olduk. Marmaray'da, tramvayda kendi inancına göre giyinen kişinin toplum olarak nasıl linç edildiğini gördük. Engel ve korku her zaman kafada başlar, kafada biter. Bu sebepten biz insan ve vatandaş olarak öncelikle bu konuda başörtülü ve başörtüsüz diye ayırmadan böyle bir saldırıya, müdahaleye bir vatandaş olarak kesinlikle duyarlı davranmamız lazım. Toplumda başörtüsü korkusu analizinin yapılması lazım. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu konuda hak ve adalete güveniyoruz" dedi.

- İstanbul