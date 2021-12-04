Site bahçesindeki motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Site bahçesindeki motosiklet hırsızlığı kamerada

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet dün akşam saatlerinde çalındı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1517 Sokakta bulunan Sultan Evleri Sitesinin bahçesinde park halinde bulunan bir motosiklet dün akşam 21.30 sıralarında çalındı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken oldukça rahat bir şekilde sitenin bahçesine giren ve park halindeki motosikletler arasında gözüne kestirdiği bir motosikleti yürüyerek site dışına çıkaran hırsız kısa sürede gözden kayboldu. Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları ise pes dedirtti.

Motosikletin sahibi akşam saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark edince önce güvenlik kameralarını inceledi ardından da emniyete bilgi vererek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışmalara başladı.