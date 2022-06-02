Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı - Son Dakika
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Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı

02.06.2022 15:41

Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdıANKARA Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı

ANKARA Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çankaya ilçesinde bulunan bir sitede sopa ile sokak köpeklerine saldıran şahıs köpekleri saldırıdan korumaya çalışan kadını da sopa ile darp etti. Yaşanan bu gergin anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı
Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı
Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı - Son Dakika
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