Site içindeki sokak köpeklerine ve köpekleri korumaya çalışan kadına saldırdı

ANKARA Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çankaya ilçesinde bulunan bir sitede sopa ile sokak köpeklerine saldıran şahıs köpekleri saldırıdan korumaya çalışan kadını da sopa ile darp etti. Yaşanan bu gergin anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.