Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı - Son Dakika

Pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Aydın Haydar isimli şahıs, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Aydın Haydar'dan şikayetçi oldu.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNE DOKUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Bunun üzerine Haydar, gözaltına alındı. Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar'ın kendilerine dokunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım" dedi. Haydar, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.