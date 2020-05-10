Site sakini anne ve çocukları konserde balkonlarda göbek attı - Son Dakika

Site sakini anne ve çocukları konserde balkonlarda göbek attı

Korona virüs nedeniyle çocukları evden çıkmayınca evde kalan anneler çocuklarıyla birlikte eğlendi

DÜZCE - Düzce'de bir sitede korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklarıyla birlikte anneler gününü evde geçiren anneler için site içinde konser verildi. Sanatçıların çaldığı parçalara anne ve çocukları göbek atarak eşlik etti.

Düzce'de Bozkurt sitesi sakinleri korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkması yasak olan çocuklarıyla birlikte evde kalan anneleri unutmadı. Site sakinleri anneler günü dolayısıyla mini bir konser organize etti. Konserde Düzceli keman sanatçısı Ferdi Keman ve piyanist Mehmet Keman Türk Sanat Musikisi eserlerinden hareketli tyürklere kadar bir çok şarkıyı seslendirirken evlerinin balkonlarından anneler ve çocukları çalan parçalara eşlik ettiler.

Site sakini Neşe Canpolat; "Korona virüsten kaynaklı dışarı çıkamadığımız için sitede annelere moral olsun diye etkinlik düzenledik. Çok güzel oldu. Müzisyen arkadaşlarda renk kattı. 23 Nisan'da da böyle bir kutlama yapmıştık. Halen bayraklarımız duruyor. Site olarak özel günlere önem veriyoruz. Annler günü de çok özel bir gün. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum"dedi.

Konseri veren Düzceli sanatçı Ferdi Keman ise; "Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan annelerimize moral vermek amacıyla mini konser verdik. Annelerimiz başımızın tacı. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Site sakinlerimizde oldukça eğlendiler" dedi.

Konser, çalan hareketli parçalara anneler ve çocukların evlerinin balkonlarında karşılıklı göbek atarak devem etti.