SİTE SAKİNİ KADINLA SERVİS ŞOFÖRÜNÜN "KEDİ EZME" KAVGASI (Kavganın görüntüleriyle)

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Maltepe'de servis şoförü siteden çıktığı sırada yavru kediyi aracıyla ezerek ölümüne neden oldu. Aynı sitede oturan Goncagül Üstünyer, servis şoförünün bilinçli olarak kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep olduğunu ve duruma tepki gösterdiği için de darp edildiğini iddia etti.

Olay, Zümrütevler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede oturan servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla otoparktan çıktığı sırada yavru bir kediyi ezdi. Olayı gören site sakinleri ile sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafa da birbirinden şikayetçi oldu.

"SERVİS ŞOFÖRÜ SİTE İÇERİSİNDE BENİ DARP ETTİ"

Kediyi ezen sürücü tarafından darp edildiğini öne süre Goncagül Üstünyer "Sitede oturan bir servis şoförü bilinçli olarak yavru kedinin üzerinden geçerek ölmesine sebep oldu.Yavru kedi gözümüzün önünde can çekişerek can verdi. Biz o kişi ile tartışma girdik.Bunu sürekli yapıyor, bu kişi ve sitede yaşıyor. Sitemizde sayısız kedi ezildi ama sitenin yönetimden güvenlik kamera kayıtlarını alamadığım için hiç birisini ispatlayamadım. Ezilen kedi için bugün kendisiyle tartışma yaşadık. O kişi beni sitenin içerisinde darp etti. Yüzüme, kollarıma ve her tarafıma, gösterebileceğim bir çok yerimden darp etti. O sırada polisler geldiğinde sitenin güvenlik kamera kayıtlarını alabildim. Kayıtların hepsi mevcut zaten polisler burada olmasaydı site yönetiminden kayıtları alamayacaktım. Konuyla ilgili şikayetçi oldum ve sitede oturan vatandaşlarla kavga etti. O kişinin yakınları bizleri tehditlerde bulundu. Biz kedi bakıyoruz, can bakıyoruz, can besliyoruz yemediğimiz hakaret yemediğimiz tokat kalmadı. Kendi evimde felçli bir kedi var. Bir, iki ay önce yine aynı nokta da ezildi. Onu da zamanında ispatlayamadım. Kedim felç kaldı, kendisine ben bakıyorum. Bugün ki yaşayan olaydaki kedi yaşamadı ve can verdi, yaklaşık 3 aylıktı iki avucum kadardı" dedi.



ÇOCUKLAR KOŞARAK YANIMA GELEREK SERVİS ŞOFÖRÜ KEDİYİ EZDİ DEDİLER

Sitede oturan Mahmut Kılıç da "Ben sitenin kamelyada oturduğum sırada, çocuklar bağırlaşarak, ağlayarak koşarak yanıma geldiler. 'Mahmut amca kediyi ezdiler' deyince oraya doğru gittim. Gittiğimde yavru kedinin ezildiğini gördüm. Sitedeki çocuklar sürücüye bağırmasına halde hiç durmadan gitmiş. Birkaç sefer önce de aynı kişi kedilere yaptığı hareketler nedeniyle site içerisinde tartışma çıkmıştı. Bu konuyu özellikle bilinç olarak yapan birisi burada ilgilenen birçok çocuklar ve insanlar var perişan oldular" diye konuştu.

KEDİNİN EZİLME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kedinin ezilme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla çıkış yaptığı esnasında yavru kedinin aracın altında ezildiği görülüyor. Servis şoförü durumu fark etmeden yoluna devam ediyor. Öte yandan darp edildiğini iddia eden Gonca Üstünyer ise site içerisinde yaşayan olayları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde olayla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Daha sonra kamelyaya doğru ilerleliyor, sitede yaşanan tartışmayı ve polis ekiplerinin taraflara müdahale etmesi de görüntülere yansıyor. Görüntülerde Gonca Üstünyer olayla ilgi kendisi servis şoförü tarafından darp edildiğini söylüyor. Servis şoförün elinde kesici alet olduğu görülüyor.

EK GÖRÜNTÜLER

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-CEP TELEFONU

-Kavga anının görüntüsü

-Tartışmalar

-Polis ekipleri

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Servis aracı sitenin bahçesinde ilerlerken kedi eziliyor.

-Kedi ezilmesinin ardından can çekişmesi

-CEP TELEFON KAMERASI

-Kavga sonrası çekilen görüntüler

-Polis ekipleri tarafları ayrılması

-Gonca Üstünyer beni darp ettiler diyerek ağlaması

-Ekiplerin olayla ilgili bilgi toplaması

-Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Darp edilen Gonca Üstünyerden detaylar

-Sitenin içerisinden detaylar

-Kedinin ezildiği yer ve detay

-Güvenlik kameralarından detay

-Gonca Üstünyer ile röp

-Mahmut Kılıç ile röp.

-Genel ve detaylar

17.06.2019 -10.22 Haber Kodu : 190617035