Site sakinleri iftar sonrası kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Site sakinleri iftar sonrası kan bağışında bulundu

6 saat önce

Karabük'te bir site sakinleri, korona virüs (Covid-19) ve ramazan ayı dolayısıyla kan stoklarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Site sakinleri iftar sonrası kan bağışında bulundu, System.String[]

Karabük'te bir site sakinleri, korona virüs (Covid-19) ve ramazan ayı dolayısıyla kan stoklarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle iftar sonrası kan bağışında bulundu.


Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Şehriyar Sitesi sakinleri, iftar sonrası kan bağışında bulunmak istediklerini Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezine iletti. Kan Bağış Merkezi ekipleri iftar sonrası siteye giderek kan bağışı topladı.


Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezi Doktoru Serkan Kahveci, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle nisan ayında kan bağışının düştüğünü söyledi. Nisan ayını mevcut stoklarla geçirdiklerini, stokların kritik seviyelere düştüğünü ifade eden Kahveci, "Ramazan ayının da gelmesiyle bu iş sıkıntı oluşturmaya başladı. Biz ekiplerimizin sayısını artırdık, donelerimize telefonla çağrıda bulunuyoruz. Hastaneler hasta yakınlarını yönlendiriyorlar. Mahallede büyük bir siteden çağrı gelmesi bizi sevindirdi. İyi de bir kan bağışı aldık. Güzel bir etkinlik oldu, bu duyarlılığı biz bütün halkımızdan bekliyoruz. Ramazan ayında özellikle bir nevi bir hayrında hayrı. Bu sıkıntıyı el birliğiyle aşacağımızı düşünüyorum" dedi.


Stokların kritik seviyeye indiğini bunun da bir anda dolmasını beklemediklerini aktaran Kahveci, "Şu anda hala tedbirler devam ediyor, insanlar sokağa çıkamıyor. Ramazan aylarında etkinlikle teravihler yapılamıyor. Bizim en çok gittiğimiz yerler buralardı. Şuanda sistemi döndürmeye çalışıyoruz. Hasta yakınları kendi hastaları için kan bağışında bulunmakta. Ramazanda boyunca bu şekilde idare edersek, ramazandan sonra normalleşme süreciyle kan bağışının daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.


"Sokağa çıkma kısıtlaması kan vermeye engel değil"


Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların da kan bağışında bulunabileceğini açıklayan Kahveci, şunları kaydetti:


"Büyük illerde sokağa çıkma kısıtlaması var, 65 yaş üstü bizim kan verme potansiyelimizin dışında oluyor. 20 yaş altı bu kişiler kan vereceklerse, bunların kan verecekleri tespit edilirse bunlara sokağa çıkma yasağı yok, sokağa çıkıp kan verip, tekrar evlerine gelebiliyorlar. Sokağa çıkmamak onların kan vermelerine engel teşkil etmiyor."


Site yöneticilerinden Alparslan Yardibi de site sakinleri olarak ortak bir kararla kan bağışında bulunmak istediklerini belirtti. Güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Yardibi, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerekliliğimizi yerine getirdik. Mutluyuz, herkese de böyle bir şey organize etmelerini tavsiye ederiz" dedi.


Site sakinlerinden Fahri Özay ise Covid-19 nedeniyle birçok yerde mağduriyet yaşandığını kaydetti.


Kan bağışında da sıkıntılar yaşanması nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Özay, şu ifadelere yer verdi:


"Sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Kızılay'a başvurduk, başvuru sonucu elemanları gönderdik. Kan bağışı kampanyamıza yardımcı oldular. İnşallah yurt genelinde bizim yaptığımız gibi bu şekilde sosyal kampanya yaparlar."


Site sakinlerinden Figen US da site olarak kendilerinin de bir katkısı olmalarını istediklerini, ilk kez kan verdiğini ve çok mutlu olduğunu kaydetti.


Site yöneticilerinden Zekeriya Aslan, Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu bu konuda vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi. Düzenlenen kampanyaya yaklaşık 300 site sakinin katıldığı bildirildi. - KARABÜK

Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:36 Kaynak: İHA


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