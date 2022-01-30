Üye Girişi
Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı - Son Dakika

Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

30.01.2022 19:09
Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

Ankara'da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı.

Ankara'da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, iki hafta önce sitede yöneticilik için başkanlık seçimi yapıldı. Bir grup site sakini ise seçime katılmayan daireler adına fazladan oy kullanıldığını iddia etti. İki grup arasında kavga çıkmasının ardından seçim tekrarına gidildi. Bugün yapılan seçim tekrarının ardından iki grup arasında aynı konudan tekrar kavga çıktı. Yönetim katında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekerken, arbede site dışına kadar taşındı. Site sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla büyüyen olay, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince site önünde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

İki grup arasında daha önce de husumet olduğunu bilgisini veren Can Köse, şunları kaydetti:

"Ondan dolayı iki hafta önce ilk seçimi yapıyorlar. Sonrasında oy çalındı gibisine, diğer gelmeyen veya seçime katılmayan daireler için onların adına oy kullanma hakkı gibi bir kağıt düzenliyorlar. Ondan dolayı iki grup birbirine giriyor. Duyduğuma göre de iki kişi silah çekiyor. Sonra zaten polis geliyor ayırıyor. İlk seçimlerin yapıldığı gün büyük bir kavga olmuş. Ama bugün daha da büyük bir kavga olmuş. Bugün de yine aynı konudan kavga etmişler. Siz oy çalıyorsunuz gibisine. Birbirini bıçaklamışlar. Adam önce karşısındaki bıçaklıyor, o onu bıçaklıyor. Dışarıya kadar da kavga sürüyor. Site sakinlerine kadar herkes birbirine girmiş. Polis, ambulans falan hepsi buradaydı." - ANKARA

Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

YORUMLAR
500

Ankara, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi         
19:11
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden takip etti Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden takip etti         
22:01
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu         
16:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52

Son Dakika Haberleri
18:52 Akşam iterek yere düşürdüğü annesini sabah kalktığında ölü buldu
18:38 Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde
18:12 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, Şevval Şahin'in erkek arkadaşını dövdü iddiası
17:51 Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk yaptı
17:15 Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
17:15 Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal
17:03 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
17:02 İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!
16:59 Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 19:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement