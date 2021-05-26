Site sakinleri yönetim için ayaklandı - Son Dakika

Site sakinleri yönetim için ayaklandı

26.05.2021 13:17
Site sakinleri yönetim için ayaklandı, System.String[]

Kocaeli'de 528 daire barındıran sitede yaşayan bina sakinleri, usulsüzlük yaptığını iddia ettikleri site yöneticilerine tepki göstermek için hazırladıkları pankartlarla evlerinin pencerelerini donattı.

Kocaeli'de 528 daire barındıran sitede yaşayan bina sakinleri, usulsüzlük yaptığını iddia ettikleri site yöneticilerine tepki göstermek için hazırladıkları pankartlarla evlerinin pencerelerini donattı. Yönetimin kendilerine hesap veremediğini savunan site sakinleri, konuyu yargıya taşıdı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya Mahallesi'nde 528 adet daire barındıran sitede, site sakinleri ile usulsüzlük yaptığını öne sürdükleri yöneticilerin arasındaki anlaşmazlık, önce daire pencerelerine daha sonra da yargıya taşındı. Şaibeli seçimler yaptıkları, aidatların ve harcamaların hesabını veremediklerini iddia ettikleri yönetimin değişmesini talep eden bina sakinleri, hazırladıkları 'Aidatımızın hesabını veremeyen yönetim istemiyoruz' yazılı pankartlarla evlerinin pencerelerini donattı. Yaklaşık 4 yıldır site yönetimi ile aralarındaki soruların devam ettiğini belirten site sakinleri, taleplerinin karşılıksız kalması sonrasında konuyla ilgili hukuki süreç başlattılar.

"Siz kimsiniz, ben kimseye hesap vermek zorunda değilim"

Hesapları denetleme taleplerinin karşılıksız kaldığını dile getiren Altınay Uçar adlı site sakini, "Burada yaklaşık 4 yıldır yönetimle ilgili ciddi şaibeli ve usulü olmayan seçimler yapılmakta. Biz bunlara geçen seçimde de 'Komşumuzdur hadi ses çıkartmayalım' dedik. Ancak bu seçimde de aynı buna benzer şeyleri yaşadık. Verdiğimiz aidatın hesabını sorduğumuzda 'Siz kimsiniz, ben kimseye hesap vermek zorunda değilim' diyen başkan ve yönetim var. Bu konu ile ilgili hukuki başvurularımızı da yaptık, delillerimiz ile mahkemeye sunduk. Seçim iptali, hakimden kayyum ataması ve denetçi ataması talebimiz var. 4 yıllık bütün hesaplar denetlensin, her şeyin şeffaf olmasını istiyoruz. Adil ve hesap verebilir bir yönetim istiyoruz biz. Başka hiçbir amacımız yoktur" dedi.

"Şaibeli alımlar da söz konusu"

Site yönetiminde şaibeli alımların olduğunu iddia eden Uçar, "Bizim burası yaşam alanımız, biz bu yaşam alanımıza kıymetli komşularımız ile beraber sahip çıkıyoruz. Her şey şeffaf olursa, güzel olursa sitemiz daha da değerlenir. 3+1 dairemize 306 lira aidat ödüyoruz ama karşılığında aldığımız bir hizmet yoktur. Kulağımıza gelen birçok, hatta bilgiye ve belgeye dayanan şaibeli alımlar da söz konusu. Keşke olmasa sonuçta yönetimi oluşturanlar da komşularımız ama maalesef gelinen nokta bu olduğu için biz de bu eylemleri yapmak zorundayız. Bizim gerek yönetime, gerek yönetimdeki başkana, kongre akşamında sorduğumuz sorular var, verdiğimiz dilekçeler var. Bunlara neden cevap verilmiyor? Hiçbirine hiçbir şekilde ne hesap veriliyor, ne cevap veriliyor. Herkes hesap verecektir, vermesi gerekiyor o koltukta oturuyorsan bunun hesabını vereceksin" diye konuştu.

"Şaibeli bir şekilde yeni bir seçimle yönetim oluşturdular"

Seçimdeki usulsüzlüklerden bahseden Ahmet Altınöz adlı site sakini ise, "Daha önce daha profesyonel bir yönetimden alıp sitemizi kendi içimizde yaşayan, site sorunlarını bilen, burada yaşayan insanların haklarını koruyan insanlardan seçilmesi için taleplerde bulunduk. Hasbelkader bir yönetim seçildi ve seçilen yönetim iyi kötü profesyonel bir yönetim beklemeden tabi kendi içimizde yaşayan insanlar olduğu için, bu beklentiye geçmeden kendimizce, elimizden geldiğince gördüğümüz eksikleri gidererek bir şekilde tamamlamaya çalıştık. Ta ki bu yeni yönetimin şu an var olan son seçimle beraber, bir önceki yönetimiyle beraber bir seçim yaşandı. Bu noktada da arkadaşlarımız da son seçimde, 7 Nisan akşamı günü bir seçim yapmak istediler. Ellerindeki salt çoğunluğu bahane ederek divan başkanının her hangi bir seçime uygun bir ortam olmadığını dile getirmesine rağmen salt çoğunluğu bahane ederek, var olan yönetimdeki bir kişinin 8, ve çalışanımız, aynı zamanda bizlerin aidatlarıyla maaş alan arkadaşımız 4 tane vekaleti ile beraber salt çoğunluğu sağladıklarını ve seçime gitmek zorunda olduklarını dile getirdiler. Bir an önce yapılsın ve bitsin istediler. Buna divan başkanımız tuttuğu tutanaklarla itirazını yapmasına rağmen her hangi bir şekilde kayda değer bulunmadı. Mahkeme yolunu açtık, divan başkanımızın tuttuğu tutanaklar değerlendirilmeden, kendilerinin tutmuş olduğu noter kayıtlı defterlerimize tutup başka kişilerin divan başkanı seçildiğini dile getirdiler ve onlara da imzalar attırıp şaibeli bir şekilde yeni bir seçimle yönetim oluşturdular" şeklinde konuştu.

"Aidatın hesabını veren komşularımızın yönetmesini istiyoruz"

Hesap veren bir yönetim istediklerini ifade eden Ahmet Altınöz, "Dün akşam bazı sorunların azalması için iyi kötü oturup bir değerlendirme yaptık. Duralım, bu eylemleri durduralım, ne istiyorsanız bir adım atalım sizler de bir adım atın diyerek bir başlangıç başlatmaya çalıştılar. Bizler de elimizden geldiğince isteklerimizi dile getirdik. Tamamen bütün yönetimin istifa etmesi gerektiğini, maaşlı çalıştırdığımız, görevini kötüye kullanan çalışanların iş akdinin feshedilmesi gerektiğini dile getirdik. Şu an güvenliğe yaklaşık olarak 2021 yılına, denk bütçeyi getirebilmek adına aylık 53 bin 261 lira para ödemekteler ve aldığımız hizmet Ankara'da. İzmit'teki her hangi bir firmadan alınmadan, Ankara'dan bir firmadan hizmetimizi almaktayız ve yerli imkanlarla sağladığımız, aldığımız teklifler de elimizde mevcut. Daha düşük daha uygun fiyatlar söz konusuyken tercihlerini Ankara'daki firmalardan yana kullanmışlardır. İsyanımız bu ve buna benzer bir sürü başlıklarımız var tabi. Birçok şeyi açıklayamıyoruz mahkeme aşamasında olduğu için bunlarla ilgili detaylar zaten hukuk çerçevesinde ilerleyecektir. Aidatın hesabını veren komşularımızın yönetmesini istiyoruz. Hesabını vermeyen kimse, hangi koltukta olursa olsun hiçbir yerde barınamaz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı

Alikahya, Mahkeme, Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Site sakinleri yönetim için ayaklandı - Son Dakika


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