Son Dakika Haberleri: Site sakinlerinden iskelede yıkım nöbeti
Son Dakika Güncel Haber

Site sakinlerinden iskelede yıkım nöbeti

1 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki özel sitenin iskelesi üzerindeki köprü, belediye ekiplerince yıkılmak istendi.

Site sakinlerinden iskelede yıkım nöbeti, System.String[]
YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki özel sitenin iskelesi üzerindeki köprü, belediye ekiplerince yıkılmak istendi. Jandarma eşliğinde gelen yıkım ekiplerine direnen site sakinleri ise iskele üzerine masa ve sandalye koyarak, nöbet tutmaya başladı. Yıkım ertelendi.
Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi Dinçerkent Sitesi'nin iskelesindeki köprü için kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verildi. Yıkım ekipleri de sabah saatlerinde jandarma eşliğinde siteye gelerek, köprüyü yıkmak istedi.  Duruma tepki gösteren site sakinleri ise yıkımı engellemek için iskelenin üzerine çıktı. İskele üzerine sandalye ve masa yerleştirerek, nöbet tutmaya başladı. Site sakinleri tüm uyarılara rağmen iskeleden inmeyince yıkım ertelendi.
İskele ve köprü için belediyeye işgaliye ücreti ödediklerini öne süren site sakinlerinden biri, "Çınarcık Kaymakamımıza müracaat ettik. Yıkımı durdurdu. Koru Belediyesi burayı yıktırmaya çalışıyor. Bizim engelli insanlarımız var. Diğer vatandaşların da kullanmaması için site olarak bunu yaptırdık. Her yerde iskele var. Bunun kime ne zararı var? Yan taraftaki işletmede aynı şekilde köprü var. Ona var da bize niye yok?" dedi.
Jandarma ile gerginlik yaşadıklarını söyleyen adını vermek istemeyen bir site sakini ise "Artık yeter. Yıkmaya tekrar gelirlerse, burada olacağız. İskelenin işgaliye ücretini bu site ödüyor ama biz, bu iskeleden denize giremiyoruz. İskelemizin yıkılmasına izin vermeyecek ve burasını terk etmeyeceğiz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.
178 konutun bulunduğu Dinçerkent Sitesi sakinleri, köprü yıkımının tamamen durdurulması için Koru Belediyesi'ne çağrıda bulundu.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:38 Kaynak: DHA
Jandarma, Çınarcık, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi! Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi Sanata dönüşen pirinç tanesi, ekmek kapısı oldu Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Site sakinlerinden iskelede yıkım nöbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]