Site sakinlerinden polise sürpriz - Son Dakika

Düzce'de kavga ihbarı üzerine bir siteye gelen polis ekipleri, vatandaşların hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kentte görev yapan polis ekiplerine hazırladıkları sürprizle kutlamak istedi.

Vatandaşlar, polis ekiplerine sitede kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı eşliğinde Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı.

Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, balkonlardan kendilerini alkışlayan vatandaşların hazırladığı sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederken bölgeye gelen polisler de kendilerine yapılan sürprize alkışlarla karşılık verdi.