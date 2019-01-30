Site Yöneticilerine Eğitim Desteği

Türkiye'de sosyal belediyeciliğin öncülüğünü yapan Beylikdüzü Belediyesi, apartman görevlilerine destek veren projesinden sonra, şimdi de apartman ve site yöneticilerine yönelik yeni bir proje için çalışmalara başladı. Çok yakında hayata geçirilecek projeyle apartman ve site yöneticilerine çeşitli konularda ücretsiz eğitim verilecek. Ayrıca, yöneticilere karşılaştıkları hukuki, idari, teknik birçok sorunun çözümü için uzman desteği de sağlanacak.

Ücretsiz Eğitim ve Profesyonel Destek Bir Arada

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Karataş'ın koordinatörlüğünde, apartman ve site yöneticilerine yönelik olarak başlatılan projenin arge çalışması için site yönetimleriyle görüşmelere başlandı. Projeyle ilgili bilgi veren Meclis Üyesi Haluk Karataş,"Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan muhasebeye uzanan kapsamlı eğitim programımızla yönetim görevi almış site yöneticileri, çeşitli konularda eğitim alarak mesleki becerilerini arttıracaklar. Ayrıca, yönetici arkadaşlarımız, görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri birçok problemi nasıl çözebilecekleri konusunda, uzman kişilerden profesyonel destek de alabilecekler. Bu desteği sağlamak için uzman bir ekip kuracağız. Mesela hukuki desteği vermek için kat mülkiyeti konusunda tecrübeli bir avukatımız olacak. Mali destek vermek için site yönetimlerinde tecrübeli bir mali müşavirimiz olacak. Sonra da belediye bünyesinde, site yöneticilerinin soru ve sorunlarına çözüm arayan bir birim oluşturulacak. Bu birimdeki kişi, uzman arkadaşlara her an ulaşabilecek. Kendisine gelen soru ve sorunları, anında ilgili kişiye iletecek. Sorunun muhatabı uzman arkadaşımız da sorun hakkında bilgi almak isteyen kişiyi arayacak. Sorunu dinleyecek ve soruna çözüm üretecek." şeklinde konuştu.