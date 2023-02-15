GÜÇLÜ BAHÇE SİTESİ'NİN YÖNETİCİSİ: 'DEPREME DAYANIKLI DEDİLER; 2 BLOK YIKILDI

HATAY'da iki bloğu depremde yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, dairelerin depreme karşı dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını söyledi. Şahbaz, "Müteahhit bize evi satarken evlerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken iki bloğumuz yıkıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nin 2 bloğu da yıkıldı. Enkazda çalışmalar sürerken, sitenin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, dairelerin depreme karşı dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını söyledi. 2 yıldır sitede yönetici olduğunu belirten Şahbaz, "Deprem günü sarsılmaya başladık. Müteahhit bize evi satarken evlerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken iki bloğumuz yıkıldı. Yıkılan merdivenlerden bir şekilde çocuklarımızı, ailelerimizi ve komşularımızı aşağıya indirdik. Deprem günü yağış vardı. Hava şartları da çok kötüydü" dedi.

Kendilerine sitenin çok sağlam olduğunun söylendiğini aktaran Şahbaz, "Sitemize çok güveniyorduk. Bize temelde 2.5 metre beton olduğunu ve güçlü olduğunu söylemişlerdi. Burayı yapan ailenin de Hatay'da çok fazla dairesi vardı. Ona da güvendik. Mehmet Güçlü'nün inşaatına başladığı siteyi tamamlayamadığı için Servet Altaş'a devrettiğini öğrendik. Ser-Al da burada blokları bitirmekte güçlük çekti. Daireleri sattılar ama birçok sorun yaşadık. Müteahhit, 'Burası çok kıymetlenecek' diyordu. Böyle olunca biz de yatırımımızı bu siteye yaptık. Aldığımız krediler var" ifadelerini kullandı.

'ARAÇLARIMIZI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Otoparkta otomobillerin sağlam olduğunu belirten Şahbaz, "Buradaki en büyük sorunun bina bittikten sonra sitenin ortasına, -2'nci kata otopark inşa edilmesi olduğunu düşünüyorum. O otopark bu sitenin bloklarına dayatılmıştı. Dilatasyon yapılmamıştı. Depremde bloklar oynadığı zaman otoparka çarpıp, kolonları kırdığını ve binaların yıkıldığını düşünüyorum. Sitenin altında 150 araç var. Bunlar milli servet. Kimseye engel olmadan araçlarımızı çıkarmak istiyoruz. Hepsi sağlam. Biz araçlarımızı çıkarıp gitmek istiyoruz. Yetkililere rica ediyorum. Otopark sapasağlam duruyor. Su motorları çalışmadığı için araçlar su altında kalabilir. Araçlarımız elimizin altında olsun" diye konuştu.