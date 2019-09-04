Site yönetimleri, tüm banka hesaplarını tek ekrandan yönetiyor

Site sakinleri ise yaptıkları ödemeleri Apsiyon üzerinden rahatlıkla takip ediyor.

Site ve toplu yaşam alanlarının muhasebe kayıtlarının sağlıklı tutulabilmesi için banka hesap hareketlerinin de etkin biçimde takip edilmesi gerekiyor. Site yönetimleri, muhasebe süreçlerini daha verimli hale getirmek için güçlü bir banka entegrasyonuna ihtiyaç duyuyor. Site Yöneticisinin Dijital Asistanı Apsiyon, Türkiye'nin en büyük 19 bankasıyla online entegrasyon sağlayarak hem yöneticilerin hem de site sakinlerinin yaşamını kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki banka şubelerinin %97'si ile çalışan Apsiyon, 2013 yılından bu yana toplu yaşam alanlarına online banka entegrasyonu hizmeti sunuyor.

Yöneticiler, işte bu hizmet çerçevesinde kendilerine sunulan Online Hesap Hareketleri Sistemi (OHH) sayesinde, yönetimini yaptıkları sitenin banka hesaplarındaki durumu anlık olarak takip edebiliyorlar. Sisteme entegre edilen tüm banka hesaplarındaki bakiyeyi güncel olarak görüntüleyebiliyorlar.Yapılan işlemlere ait kayıtlar ise tek tıkla ve hatasız olarak oluşturuluyor.

Yöneticiler, aynı zamanda hesaptaki tüm hareketleri tek bir ekrandan görebiliyor ve gerçekleşen ödemeleri tek tuşla, anında onaylayabiliyorlar. Apsiyon'un akıllı algoritmaları işlem hareketlerini kişilerle eşleştiriyor. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kayıtlarıyla yapılan bu eşleştirme, site yönetimine zamandan tasarruf sağlarken, ortaya çıkabilecek finansal hataların da önüne geçiyor.

Yöneticilerin, tüm bu işlemleri aynı zamanda Apsiyon'un Yönetici Mobil Uygulaması'nda da yapabildiklerini belirtmekte fayda var.

Site sakinleri, Aidat Tahsilat Sistemi ile fatura öder gibi aidat ödüyor

Aidat Tahsilat Sistemi (ATS) sayesinde site sakinleri, her daire için ayrı tanımlanan 10 haneli ödeme kodunu kullanarak tıpkı bir elektrik faturası öder gibi; bankaların internet şubeleri, ATM, mobil uygulama ya da vezne aracılığıyla site aidatlarını ödeyebiliyorlar.

Site sakinlerinin Aidat Tahsilat Sistemi (ATS) ile yaptığı ödeme işlemleri otomatik olarak Apsiyon sistemine kaydediliyor. Ekstra bir onay sürecine gerek kalmaksızın, aidat ödemesi sitenin hesabına aktarılıyor.Site yönetimi ödemeleri anında hesabında görüntüleyebiliyor.

Son olarak, Apsiyon'un site sakinlerine aidat ödemeleri için kart ile online ödeme kolaylığı sunduğunu da hatırlatalım. Bu sayede site sakinleri kart ile hem tek çekim hem de taksitle ödeme yapabiliyor.Karttan otomatik ödeme talimatı da verebilen site sakinleri böylelikle unutma ve gecikme problemini ortadan kaldırıyor.