Sitede 33 yıllık hukuk mücadelesi - Son Dakika

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1987 yılında 5 blok halinde inşa edilen Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile arazi sahibi arasında başlayan anlaşmazlık, 33 yıldır bitmeyen hukuk kavgasına dönüştü. Arsa sahibinin, binalar için yıkım kararı aldırmasının ardından, Narlıdere Belediyesi, daire sakinlerine 20 Ağustos'ta elektrik ve suların kesileceğini bildirdi. Seslerini duyurmak isteyen site sakinleri ise yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 1987 yılında kurulan Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi, aynı yıl yaptıkları anlaşma gereği İrfan Sağlam'a ait arsa üzerine 6 katlı 5 blok halinde 140 daire inşa etti. Yine anlaşma gereği kooperatif, dairelerden 42'sini Sağlam'a teslim etmek istedi. Ancak arsa sahibi, inşaatta hatalar olduğu iddiasıyla daireleri teslim almadı. Bunun sonucunda da taraflar arasında 33 yıldır süren hukuk mücadelesi başladı. Uyuşmazlık defalarca farklı mahkemelere taşındı. Mahkemeler de pek çok farklı kararlara imza attı. Temyiz edilen kararları, Yargıtay, imar barışı sürecinin devam etmesi nedeniyle iade etti.