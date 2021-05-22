Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü - Son Dakika

Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü

22.05.2021 12:37
Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü, System.String[]

BAHÇEŞEHİR'deki bir sitede iddiaya göre, Kemal A, eşi Aydın A.'ya saldırdığı gerekçesiyle anne kedi ve yavrularına kürekle vurdu.

BAHÇEŞEHİR'deki bir sitede iddiaya göre, Kemal A, eşi Aydın A.'ya  saldırdığı gerekçesiyle anne kedi ve yavrularına kürekle vurdu. 3 yavru kedinin öldüğü olay site sakinlerinin tepkisini çekti. Ayşe Genç Usta "Kürekle vururken 'Kediyi öldüreceğim' diye bağırıyordu" dedi.

Bahçeşehir'deki lüks sitede bir kedi doğum yaptı, 3 yavru kedi doğurdu. Kedilerin bakımıyla ilgilenen Ayşe Genç Usta, 19 Mayıs'ta markete giderken kedilere mama verdi. Usta evine döndüğünde iddiasına göre, anne kedinin ağzından kan geldiğini, yavru kedilerden birinin öldüğünü, ikisinin ise yaralandığını gördü. İddiaya göre Kemal A.'nın eşi Aydın A. evlerinde besledikleri köpeği gezdirmeye çıkardığında anne kedinin saldırısına uğradı. Bunu gören Kemal A. inşaat küreğiyle kedi ve yavrularına vurdu. Olayda bir günlük yavrulardan biri site içerisinde öldü. İhbar üzerine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri siteye geldi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, anne kedi ve yaralanan 2 yavruyu tedavi altına aldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı, Kemal A. gözaltına alındı.  Anne kedinin tedavisi olumlu sonuç verse de 2 yavru kedi tedavileri sırasında hayatını kaybetti. Kemal A.'ya para cezası kesildi.

"YAVRU KEDİLERİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE 'BUNU BİR İNSAN YAPAMAZ' DEDİM"

İddiaların sahibi Ayşe Genç Usta  "19 Mayıs günü doğum yaptı gayet iyiydi, alışveriş içeri dışarı çıktığımda mamalarını sularını verdim gayet iyilerdi. Döndüğümde vahşet bir görüntüyle karşılaştım anne kedinin ağzından kan geliyordu, yavruların bir tanesi ölmüştü iki tanesi ağır yaralı bir şekilde yatıyordu yerde. Ne olduğunu anlamadım. Bir erkek kedinin yaptığını düşündüm, bunu bir insan yapamaz, tahmin bile edemiyorum, aynı sitede oturan kişi tarafından yapıldığı aklımın ucuna bile gelmezdi. Eve çıktım kedinin can çekişme sesini duydum panik yaptım ne olduğunu anlamadım" diye konuştu.

"İFADESİNDE; KÜREKLE VURDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ"Ayşe Genç Usta "Saldırganın eşiyle köpeği yürüyüşe çıkıyor, büyük ihtimal kedi ve köpek birbirine giriyor orada eşi de orada araya giriyor ayırmak için o sırada yara almış. Hemen polisi aradım. Bugün de yavru kedilerin ölüm haberini aldım. O adamdan zaten şikayetçiyim ve bunların yapanların bir ceza alması gerektiğini düşünüyorum. İlk gördüğümde anne kedinin ağzından kanlar akıyordu zaten delirmiş gibiydi sesi titriyordu. Anne kedi, bir yaralı yavrusuna gidiyor, bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor ne yapacağını şaşırdı.  Bu kişi iadesinde yavruları öldürmediğini anne kediye eşini korumak için kürekle vurduğunu itiraf etmiş" dedi.

"EVİNDE BAKTIĞI HAYVAN DA KURTARILMALI" Komşusundan şikayetçi olan Ayşe Genç Usta  "Tam hırsını alamıyor eve gidiyor geri geliyor. Kendisi de hayvan sever olduğunu iddia ediyor. Köpek baktığını iddia ediyor. Bunun hayvanseverlikle ne alakası var? Ben yetişmemiş olsaydım duymamış olsaydım anne kediyi de vahşi bir şekilde öldürecekti. Kocaman inşaat küreğiyle vurmak nedir? Evindeki hayvanın da kurtarılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AİLECE HAYVANSEVER OLDUKLARINI SÖYLEDİ

İddiaların odağındaki, restoran sahibi Aydın A., kendisine ve gezdirdiği köpeğine kedinin saldırdığını o an panikle eşi Kemal A.'nın kediyi uzaklaştırmak için kürekle vurduğu söyledi. Aydın A. evlerinde bir kedi bir de köpek olduğunu, kendilerinin de hayvansever olduğunu kaydetti.


Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü
Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü
Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü
Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü

Bahçeşehir, 19 Mayıs, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sitede kürekli dehşet: 3 yavru kedi öldü - Son Dakika


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