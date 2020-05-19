Sitede muhteşem 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Samsun'da bir sitede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.



İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan 5 blok ve 157 daireden oluşan Mira Sitesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Saat 21.00'de site sakinleri tarafından halı sahada İstiklal Marşı eşliğinde 17 metre boyundaki Atatürk posteri açıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Site sakinleri hep birlikte balkonlardan 200 adet meşale yakarak 10. Yıl Marşı'nı söylediler.



Site yönetimi Başkan Yardımcısı Dr. Teoman Karahasanoğlu, "19 Mayıs şehri Samsun'da Atamızın Samsun'a çıkışının 101. yılında coşkuyla Mira Sitesi'nde kutladık. Tüm site olarak 200 tane meşale ve 17 metrelik Atatürk posteri ile bu coşkulu güne site olarak katıldık. Bu şehirde yaşamaktan, Atatürk'ün çocukları olmaktan mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz" dedi. - SAMSUN