Sitede bulunan binalarda çatlaklar oluştu, vatandaşlar arabalarında kalmaya başladı - Son Dakika

Sitede bulunan binalarda çatlaklar oluştu, vatandaşlar arabalarında kalmaya başladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar oluşmasının üzerine vatandaşlar arabalarda kalmaya başladı.

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde 356 dairenin bulunduğu sitedeki apartmanlarda çatlaklar meydana geldi. Kolonlarda ve dairelerin içinde bulunan çatlaklardan dolayı apartman sakinleri korku içinde yaşamaya devam ederken bazı apartman sakinleri ise arabalarda kalmaya başladı.

Apartman sakini Bayram Koç binalarda bulunan çatlakların son 1 aydır arttığını belirterek, "Geceleri yatamıyoruz çok ses geliyor. Dış kapıları örtemiyoruz. Şu anda hiçbir can güvenliğimiz yok" dedi.

Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Koç, "Bu binaların yıkılması mı gerekiyor, yenisinin mi yapılması gerekiyor ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Ben 2 gündür arabamda yatıyorum. Battaniyem, yastığım arabamda. Bu binada toplam 16 daire var ve 16 daire de sokakta yatıyor. Buna ne çare varsa artık bunun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.