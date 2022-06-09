Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
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Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı

09.06.2022 08:55

Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı Arnavutköy'de bir hırsız, girdiği sitenin bahçesinde park halindeki motosikleti çaldı.

Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hırsız, girdiği sitenin bahçesinde park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde site içerisine giren bir kişi, bahçede park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin yanına yaklaşan kişi, çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı
Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı
Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı
Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

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