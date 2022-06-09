Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde site içerisine giren bir kişi, bahçede park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin yanına yaklaşan kişi, çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

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