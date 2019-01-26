Sitede Silahlı Kavga 2 Ölü
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir site yöneticisi ile yardımcısı, sitenin eski yöneticisi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde bir site yöneticisi ile yardımcısı, sitenin eski yöneticisi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Çeşmeli
Mahallesi'ndeki Flamingo-5 Sitesinin eski yöneticisi Erol K., elinde av tüfeği ile girdiği yönetim odasında, 5 ay önce seçilen sitenin yeni yöneticisi Abdullah Yener ve yardımcısı Cavit Mirli ile tartıştı. Erol K, kendisi hakkında dedikodu çıkardıklarını iddia ettiği 2 site yöneticisini çıkan tartışma sonrası tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yener ve Mirili'nin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
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