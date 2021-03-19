Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

19.03.2021 09:48

Son dakika haberlerine göre Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında Alacak verecek konusu yüzünden kurşun yağdırdı Önce tehdit ettiler, ardından sırtından vurdular İzmir Buca'da evinin bulunduğu site girişinde motorlu bir şahıs tarafından sırtından vurulan Gökhan Yeniçeri (43), 5 gün yoğun bakımda kalmasının...

Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Alacak verecek konusu yüzünden kurşun yağdırdı

Önce tehdit ettiler, ardından sırtından vurdular

İZMİR - İzmir Buca'da evinin bulunduğu site girişinde motorlu bir şahıs tarafından sırtından vurulan Gökhan Yeniçeri (43), 5 gün yoğun bakımda kalmasının ardından taburcu edildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ölümden kıl payı kurtulduğunu belirten Yeniçeri, "Alacak verecek meselemin olduğu şahıslar, beni öldüreceklerini ya da öldürteceklerini daha önce söylemişlerdi. Tüm delilleri sunduk ancak hala yakalanmadılar. Benim için tehlike devam ediyor" dedi.

Olay, 5 Mart saat 20.40 sıralarında İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve iki çocuk babası iş adamı Gökhan Yeniçeri, kendi aracı serviste olduğu için eşinin aracıyla işe gitti. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu siteye dönen Yeniçeri, arabayı park edip sitenin girişine yöneldiği sırada motorlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yeniçeri'ye beş el ateş edilirken, mermilerden biri Gökhan Yeniçeri'nin sırtına, diğerleri ise güvenlik kulübesine isabet etti. Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Yeniçeri ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan iş adamının bağırsak ve karaciğerinde parçalanmalar meydana geldi. Gökhan Yeniçeri, 5 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Alacak verecek konusu nedeniyle sorun yaşadığı kişilerin olduğunu, şahısların kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Yeniçeri, "Alacak verecek meselemin olduğu şahıslar, beni öldüreceklerini ya da öldürteceklerini daha önce söylemişlerdi. Tüm delilleri sunduk ancak hala yakalanmadılar. Benim için tehlike devam ediyor. Benim aracım servisteydi. O gün eşimin aracını kullandığımı biliyorlardı. Planlarını yaptılar ve beni evimin girişinde haince sırtımdan vurdular. O mermiler bir çocuğa denk gelseydi kendimi asla affetmezdim. Bu insanların ellerini kollarını sallayarak gezmeleri kanıma dokunuyor. Devletimize, savcımıza, polisimize güveniyorum. Bu adamların bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"Yüzde 5 yaşama şansım vardı"

Olay anını anlatan Yeniçeri, "5 Mart'ta saat 20.40 sıralarında eşimin aracıyla işten evim bulunduğu siteye geldim. Sitenin girişinde, yüzünü maske ile gizlemiş motorlu bir kişi tarafından sırtımdan vuruldum. 5 el ateş edildi ve direkt hayatıma kast edildi. Başıma doğru silah sıkıldı. İki mermi başımı sıyırdı, biri sırtımdan girdi, iki mermi de güvenlik kulübesine isabet etti. Şehrin göbeğinde basit bir ticari alışverişten dolayı adam öldürülmemeli. O saatte birçok çocuk site içerisinde bisiklet biniyor, oyun oynuyor. Mermiler bu çocuklardan birine isabet edebilirdi. Saldırı nedeniyle bağırsaklarım ve karaciğerim parçalanmış. 5 gün yaşam mücadelesi verdim. Yüzde 5 yaşama şansım vardı. Allah nasip etti ki yaşıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Honda marka beyaz bir motor kullanıyordu. Aynı motordan siteden bir komşumuzda da var. Ben ilk başta komşumuz olduğunu sandım. Ardından başkası olduğunu anlayınca arkamı döndüm ve siteye girerken tetiğe basıldı. Bu basit bir yaralama değil. Hayatıma kast edildi" ifadelerini kullandı.

"Tehdit edenler belli"

Kendisinin daha önce tehdit edildiğini öne süren Yeniçeri, "Beni ölümle tehdit edenler belli. Kendilerinin ses kayıtları var. Ancak 15 gündür dosyada bir ilerleme olmadı. Tehlike hala devam ediyor. Bu adamlar belki hala evimin etrafında motorla gezip beni öldürme planları yapıyor. Ben adaletimize güveniyorum. Devletimize güveniyorum. Savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Ben hayırsever bir iş adamıyım. Bugüne dek harama el sürmedim. Herkes beni tanır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İnsanlar ticaret yapabilmeli, mal alıp satabilmeli" sözlerine yer verdi.

"O gün site kalabalıktı"

Öte yandan olay sırasında güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlisi de, "Olay anında kulübedeydim. Şahıs pusudaymış. Gökhan Bey içeri girip arkasını döndükten sonra ateş etmeye başladı. Sonra hızla uzaklaştı. Biz başka bir güvenlik görevlisi arkadaşımla içerideydik. Panik olduk, hemen başımızı öne eğdik. O gün sitede toplantı olduğu için kalabalıktı. Mermiler başka birine de isabet edebilirdi. Ancak mermilerden biri Gökhan Bey'e, diğerleri de kulübeye isabet etti" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

İş Adamı, Saldırı, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:12:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Sitede silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei