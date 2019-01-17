Sitede Şüpheli Paket Alarmı: Ekiplerin Bölgede İncelemesi Sürüyor

Sitede şüpheli paket alarmı: Ekiplerin bölgede incelemesi sürüyorEsenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin içeresinde şüpheli paket alarmı yaşanıyor.

Sitede şüpheli paket alarmı: Ekiplerin bölgede incelemesi sürüyor



Esenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin içeresinde şüpheli paket alarmı yaşanıyor. Site sakinlerinin fark ettiği paketi incelemek üzere bomba uzman ekipleri olay yerine çağrıldı. Çevrede önlem alan polis ekipleri uzman ekiplerin gelmesini bekliyor.

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