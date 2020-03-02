Sitede tokat atılan Ürdünlü çocuğun teyzesi: Bir anda gelip vurdu - Son Dakika

MERSİN'de, sitede çıkan tartışmada Ürdünlü A.T.O.A.K.'ye (5) tokat attığı için hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut'un tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen teyze Monera Alokla, "Yeğenim Sedra'nın eşiyle tartıştığı Nadir, bir anda gelip çocuğa vurdu. Bu sırada diğer yeğenim, pencereden video çekiyordu. Bunu gören Nadir, cama taş attı" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Ekim'de, Mezitli ilçesindeki sitede meydana geldi. Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak, kalabalığa doğru gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. adlı çocuğa tokat attı. Bu sırada çocuk, yere düşerken, ailelerin tartışması, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anlar ise site sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nadir Kızılbulut, Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darbettiği, evlerinin camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kızılbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kızılbulut, 40 gün sonra, 13 Aralık 2019'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

TEYZE, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Nadir Kızılbulut'un tutuksuz yargılanmasına, bugün 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde devam edildi. Karar çıkması beklenen davanın duruşmasına, izinde olan hakimin yerine başka hakim girdi. Duruşmada, olay günü ablasının evine ziyarete giden Ürdünlü çocuğun teyzesi Monera Alokla, tanık olarak dinlendi. Olay anında pencerede olduğunu belirten Alokla, tercüman eşliğinde verdi. Alokla, "Biz her cumartesi ailece bir araya geliriz. Olay günü de ablamın evinden annemlerle birlikte bir araya geldik. Yeğenim Sedra, kardeşini almak için aşağı indi. Biz de pencereden aşağı seyrediyorduk. Sedra, Nadir'in eşi ile tartışırken bir anda gelip çocuğa vurdu, yeğenim Sedra'yı da itekledi. Bu sırada diğer yeğenim Haneen, pencereden video çekiyordu. Bunu gören Nadir, cama taş atmaya başladı" dedi.

AVUKATLAR, DURUŞMA SALONUNDA TARTIŞTI

Monera Alokla'nın ifadelerinin tutanaklara eksik geçtiğini öne süren mağdur ailenin avukatı, düzeltme yapılmasını istedi. Bu sırada sanık avukatı ise tanığa müdahale edildiği iddiasıyla itirazda bulundu. Bunun üzerine ikili, kısa süre tartıştı.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve dosyanın incelenmesi için ertelendi.