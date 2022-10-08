Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği - Son Dakika
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Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği

08.10.2022 10:45
Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği

ANTALYA'da, falezlere yakın noktadaki sitede çok sayıda binanın duvar, pencere ve balkonları ile park halindeki otomobilleri dışkısıyla kirleten yarasalar, apartmandakileri tüm önlemlerine rağmen çaresiz bıraktı.

ANTALYA'da, falezlere yakın noktadaki sitede çok sayıda binanın duvar, pencere ve balkonları ile park halindeki otomobilleri dışkısıyla kirleten yarasalar, apartmandakileri tüm önlemlerine rağmen çaresiz bıraktı. Ağaçların dallarında çok sayıda yarasanın toplandığını belirten site yöneticisi Ahmet Erdem, "Ağaçların meyvesini yiyor, uçarken de binaları pisletiyorlar" dedi.

Muratpaşa ilçesinde Tarık Akıltopu Caddesi'ndeki kaldırımda yıllardır dikili benjamin, palmiye ve hurma ağaçlarının dalları ile sitede yol kenarındaki apartmanlar arasında uçan yarasalar, binaların dış cephesini, balkonları, pencere ve panjurlar ile park halindeki otomobilleri kirletiyor. Ağaçların meyvesi ve böcekler ile beslenen yarasaların dışkısı nedeniyle binaların dış cephesi ve otomobillerin siyah lekelerle kaplandığı görüldü. Bina sakinleri, akşam saatlerinde balkon ve pencerelerinin panjurunu kapatıp, park halindeki otomobillerinin üzerini örterek önlem almaya çalıştı. Yarasaların dışkısı nedeniyle siyah lekelerin kapladığı binalar, görenleri de şaşırttı.

Site yöneticisi Ahmet Erdem, uçuşan yüzlerce yarasanın herkesi rahatsız ettiğini söyledi. Ağaçların dallarında çok sayıda yarasanın toplandığını ve çaresiz kaldıklarını aktaran Erdem, "Hava kararınca ağaçlardan çıkan yarasalar sürü halinde apartman çevresinde uçuyor. Ağaçların meyvesini yiyor, uçarken de binaları pisletiyorlar. Ağaçlara yakın bölgedeki apartmanda lekeler var. Biz de rahatsızız. Binalarda görüntü kirliliği, pislik oluyor. Lekelerin bazıları yağmurla çıkıyor. Binalarda oturanlar da muzdarip. Gece yüzlerce yarasa uçuşuyor, cam, balkon, binaları kirletiyor. Belediye ağaçları budarsa, yaşam alanı bulamaz, başka bölgeye giderler. Yarasalar bu defa da başkalarını rahatsız edecek ama biraz kurtulmuş oluruz" dedi.Dışkı nedeniyle evlerinin balkon, pencere ve panjurlarının kirlenmesinden yakınan bazı kişiler, yarasa uçuşmasından dolayı hava kararınca tedirginlik hissettiklerini de anlattı. YUVALARI FALEZLERDE

Antalya'nın falezlerinde yuvaları bulunan yarasalar, geceleri de buradan şehir merkezine çıkıyor. Sahil kesimde falezlere yakın evlerin bahçelerindeki benjamin, palmiye ve hurma ağaçları, geceleri yarasaların akınına uğruyor. Kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, Türkiye'de yaşayan 38 yarasa türü olduğunu, bunların 36'sının böcekle diğer kısmının da sadece meyveyle beslendiğini söyledi. Şehir olarak tanımlanan alanların sadece insana ait olmadığını belirten Coşkun, "Yaban hayvanlarının da alanı. Biz bu yaban hayvanlarının alanlarına aslında bu yerleşkeleri kurmuş ve onların habitatlarını daraltmış durumdayız. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da tabi ki bu hayvanlar alternatifler arıyor. Bunlardan biri de hurma, palmiye ve benjamin ağaçları oluyor. Bir kısmı hurmalarla besleniyor ve bu ağaçlarda geceliyor. Bunun için insanların yaşadığı alanlara evlere, sitelere daha yakın temasta bulunmuş oluyorlar. Yarasalar yoğun şekilde böcekle beslenir ve dışkılamayı da uçarken genelde düz duvara, balkona yapar. Dışkıda azot içeriği yüksek olduğundan temizlenmesi biraz zor oluyor ve insanlar bunu pek istemiyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Ahmet Erdem, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği - Son Dakika

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